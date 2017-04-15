Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
15 апр. 2017, 14:30 МСК
15.04.2017, 14:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
46
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
80
20
Витиньо
Витиньо
90
27
Оланаре
Аарон Оланаре
73
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
42
Щенников
Георгий Щенников
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
76
20
Азмун
Сердар Азмун
66
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
22
Симич
Марко Симич
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
33
Девич
Марко Девич