Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ингасон 61
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Щенников 44
Вернблум 75
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
1 апр. 2018, 19:00 МСК
1.04.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
72
16
Макеев
Евгений Макеев
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
84
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
61'
61'
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
21
Сапета
Александр Сапета
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
12
Ионов
Алексей Ионов
90
11
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
85
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
33
Плиев
Константин Плиев
5
Бобен
Матия Бобен
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Чуперка
Валерий Чуперка
84
Гулиев
Аяз Гулиев
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
44'
44'
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
78
17
Головин
Александр Головин
90
5
Вернблум
Понтус Вернблум
75'
75'
90
7
Муса
Ахмед Муса
84
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
11
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов