«ЦСКА» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 21 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» во время онлайн-переклички последнего тура. Канал покажет опасные моменты из этого матча.

«Матч ТВ» объявил, что все игры последнего тура можно будет бесплатно увидеть на сайте и приложениях «Матч».

ЦСКА идет пятым в турнирной таблице. В случае неудачного результата он может финишировать шестым, а при победе над «Ростовом» и поражении «Краснодара» от «Ахмата» – станет четвертым.

«Ростов» располагается на девятом месте. Теоретически его может обогнать только «Спартак». Выше девятой строчки ростовчане не поднимутся.

ЦСКА потерпел три поражения подряд в РПЛ. Из последних семи матчей во всех турнирах клуба проиграл пять. «Ростов» за последние семь игр выиграл пять.

ЦСКА выиграл три последних матча у «Ростова», но не мог победить его в четырех до этого. Матч первого круга между этими командами завершился победой ЦСКА 3:1. Забивали Бийол, Чалов и Марадишвили, а также Глебов.

Карраскаль не сыграет за ЦСКА из-за дисквалификации, выхода Фукса, Языджи и Дзагоева – под вопросом. У «Ростова» на последний тур дисквалифицированы Калинин, Щетинин и Байрамян.