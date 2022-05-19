«ЦСКА» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 21 мая
В России состоится последний тур РПЛ. В одном из матчей ЦСКА примет «Ростов».
- Матч состоится 21 мая.
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
- По мнению букмекера Winline, ЦСКА – фаворит матча: на его победу можно поставить за 1,65, а на успех «Ростова» – 4,9. Матч ожидается голевым – ТБ2,5 – за 1,73.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» во время онлайн-переклички последнего тура. Канал покажет опасные моменты из этого матча.
- «Матч ТВ» объявил, что все игры последнего тура можно будет бесплатно увидеть на сайте и приложениях «Матч».
ЦСКА идет пятым в турнирной таблице. В случае неудачного результата он может финишировать шестым, а при победе над «Ростовом» и поражении «Краснодара» от «Ахмата» – станет четвертым.
«Ростов» располагается на девятом месте. Теоретически его может обогнать только «Спартак». Выше девятой строчки ростовчане не поднимутся.
ЦСКА потерпел три поражения подряд в РПЛ. Из последних семи матчей во всех турнирах клуба проиграл пять. «Ростов» за последние семь игр выиграл пять.
ЦСКА выиграл три последних матча у «Ростова», но не мог победить его в четырех до этого. Матч первого круга между этими командами завершился победой ЦСКА 3:1. Забивали Бийол, Чалов и Марадишвили, а также Глебов.
Карраскаль не сыграет за ЦСКА из-за дисквалификации, выхода Фукса, Языджи и Дзагоева – под вопросом. У «Ростова» на последний тур дисквалифицированы Калинин, Щетинин и Байрамян.