Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 66
Нобоа 90
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
2 окт. 2016, 19:00 МСК
2.10.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
76
84
Гацкан
Александр Гацкан
66'
66'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90'
90'
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
84
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
77
Медведев
Никита Медведев
3
Гуйе
Папа Гуйе
8
Киреев
Игорь Киреев
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
14
Ярошенко
Валерий Ярошенко
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
69
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
89
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
7
Тошич
Зоран Тошич
82
9
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг