Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 90
1:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Байрамян 11
Байрамян 44
Шомуродов 61
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
6 окт. 2019, 16:30 МСК
6.10.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
46
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
89
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90'
90'
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
67
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
19
Помазун
Илья Помазун
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
62
Карпов
Вадим Карпов
53
Елеев
Максим Елеев
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
29
Бийол
Яка Бийол
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
11'
44'
11', 44'
77
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
15
Глебов
Данил Глебов
58
26
Ионов
Алексей Ионов
85
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
61'
61'
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
5
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
78
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
26
Саплинов
Александр Саплинов
79
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков