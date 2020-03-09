Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Еременко 31
Попов 53
Мамаев 63
3:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сигурдссон 25
Осипенко 78
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
9 марта 2020, 14:00 МСК
9.03.2020, 14:00 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
13
55
Осипенко
Максим Осипенко
78'
78'
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
15
Глебов
Данил Глебов
58
26
Еременко
Роман Еременко
31'
31'
90
71
Попов
Ивелин Попов
53'
53'
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
88
Рудаков
Максим Рудаков
46
Попов
Денис Попов
78
Ведерников
Данила Ведерников
17
Мамаев
Павел Мамаев
63'
51
Черкес
Евгений Черкес
22
Саплинов
Александр Саплинов
1
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
98
Обляков
Иван Обляков
73
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
64
8
Влашич
Никола Влашич
79
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
25'
25'
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
89
Кучаев
Константин Кучаев
49
Бийол
Яка Бийол
9
Чалов
Федор Чалов
99
Шкурин
Илья Шкурин