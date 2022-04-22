ЦСКА – «Динамо» прогноз на матч 24 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч

24 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Матч начнется в в 19:30 по московскому времени.

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Главные ставки на матч ЦСКА – «Динамо»

«Лига ставок» предлагает такие ставки:

Победа ЦСКА – 2,45.

Победа «Динамо» – 3,00.

ЦСКА забьет первый гол – 1,91.

«Динамо» забьет первый гол – 2,15.

Сухая победа ЦСКА – 3,85.

Сухая победа «Динамо» – 4,60.

Форма команд: ЦСКА

ЦСКА после 25 туров занимает третье место. У него 44 очка. А осенняя часть сезона выходит более-менее неплохо. Ее ЦСКА начал с 4 побед подряд в чемпионате, и далее его путь в Премьер-лиге был таким: две ничьих и поражение. Плюс ЦСКА продолжил не самую приятную серию вылетом от «Спартака» из Кубка России.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснял неудачную серию так: «В первую очередь, спад связан с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на три-четыре дня, кто-то – на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив».

Перед матчем с «Динамо» у ЦСКА только один травмированный игрок.

Форма команд: «Динамо»

Состояние «Динамо» чуть лучше, чем у ЦСКА. После возобновления сезона РПЛ «Динамо» потеряло очки лишь в двух встречах – поражение от «Спартака» 0:2 и ничья с «Ростовом» 1:1. Во всех остальных играх были победы с общим счетом 11:1. Последней победой над «Ахматом» (2:0) «Динамо» отпраздновало 99-летие. Главный тренер Сандро Шварц рассказывал:

«В целом, надо сказать, что победа заслуженная. Это невероятный день, отлично, что мы добились победы накануне 99-летия, это наш подарок клубу».

Перед матчем с ЦСКА у команды один игрок травмирован.

Личные встречи ЦСКА и «Динамо»

Этот матч важен в контексте соседства по таблице. «Динамо» идет на второй строчке. ЦСКА – на третьей. Правда, между ними разница в 8 очков, что делает задачи клубов абсолютно разными. ЦСКА хочет забраться как можно выше и закрепить позиции. «Динамо» думает о чемпионской гонке с «Зенитом».

В последних пяти встречах удача была больше на стороне «Динамо»: 3 победы, ничья и поражения. Что касается общей статистики, то за всю историю команды сыграли 192 раза:

66 побед у ЦСКА;

72 – у «Динамо»;

54 ничьих;

Общий – 270:243 в пользу «Динамо».

В последний раз ЦСКА обыгрывал «Динамо» в рамках РПЛ в сентябре 2020-го.

Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо»

Матч точно будет напряженным и заряженным. Вот несколько доказательств:

Команды совсем рядом в таблице, в 8 очках друг от друга;

Команды редко не забивают в очных встречах. За последние 10 лет нулевые ничьи были всего четыре раза в 20 встречах;

В последних трех встречах ЦСКА и «Динамо» забивают минимум 3 мяча за игру.

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