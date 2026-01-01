Борис Моисеев

Годы жизни
1954-2022
Инфо
Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер
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Материалы
Борис Моисеев, которого вы не знали: написал песню об убийстве матери, служил в армии электриком, выдумал сына
#Борис Моисеев
История «Голубой луны» – главной гей-песни страны. Она написана для эпатажа, а дуэт выступал по 40 раз за месяц
#музыка
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