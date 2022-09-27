Борис Моисеев, которого вы не знали: написал песню об убийстве матери, служил в армии электриком, выдумал сына

Начал петь по совету продюсера только после карьеры балетмейстера

Почти до 40 лет Моисеев известен как важный балетмейстер, которые участвует в шоу главных советских звезд: Аллы Пугачевы, Лаймы Вайкуле, Людмилы Зыкиной. Карьерой певца Моисеев занимается после того, как теряет форму.

Но все началось с совета продюсера Игоря Козырицкого, который убедил Моисеева запеть: «Я на банкете ему сказал: «Борь, тебе бы хорошо начать петь, потому что скоро танцевать ты не сможешь». Он говорит: «Да мне медведь на ухо наступил». Я отвечаю: А зачем петь совсем уж так? Можно декламировать шепотом».

Посвящал песню матери, которую по ошибке убил глухонемой человек

Известный факт, что Моисеев родился в женской колонии. Он говорит, что его маму Геню Моисееву посадили за фразу «Срать я хотела на вашу коммунистическую партию». После тюрьмы они тяжело жили в коммунальной квартире – одна Моисеева справлялась с тремя сыновьями.

Моисеева погибла в 1990 году. На тот момент ей уже ампутировали ногу и руки. К ней вломился пьяный глухонемой мужчина, который перепутал этаж. Мать Моисеева была тоже глухонемой.

«Этот больной человек ногой открыл ее дверь и своим костылем убил мою маму. Оттуда, оттого, что мое сердце плачет, появилась песня «Глухонемая любовь», – вспоминал Моисеев.