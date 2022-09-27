Борис Моисеев, которого вы не знали: написал песню об убийстве матери, служил в армии электриком, выдумал сына
Умер Борис Моисеев – человек, который создал самый эпатажный образ российской эстрады. Его биография очень сложная и наполнена историями, которые не всегда отвечают на вопрос: это сценическое амплуа или настоящий Моисеев?
Рассказываем самые необычные, редкие и странные истории его жизни.
Начал петь по совету продюсера только после карьеры балетмейстера
Почти до 40 лет Моисеев известен как важный балетмейстер, которые участвует в шоу главных советских звезд: Аллы Пугачевы, Лаймы Вайкуле, Людмилы Зыкиной. Карьерой певца Моисеев занимается после того, как теряет форму.
Но все началось с совета продюсера Игоря Козырицкого, который убедил Моисеева запеть: «Я на банкете ему сказал: «Борь, тебе бы хорошо начать петь, потому что скоро танцевать ты не сможешь». Он говорит: «Да мне медведь на ухо наступил». Я отвечаю: А зачем петь совсем уж так? Можно декламировать шепотом».
Посвящал песню матери, которую по ошибке убил глухонемой человек
Известный факт, что Моисеев родился в женской колонии. Он говорит, что его маму Геню Моисееву посадили за фразу «Срать я хотела на вашу коммунистическую партию». После тюрьмы они тяжело жили в коммунальной квартире – одна Моисеева справлялась с тремя сыновьями.
Моисеева погибла в 1990 году. На тот момент ей уже ампутировали ногу и руки. К ней вломился пьяный глухонемой мужчина, который перепутал этаж. Мать Моисеева была тоже глухонемой.
«Этот больной человек ногой открыл ее дверь и своим костылем убил мою маму. Оттуда, оттого, что мое сердце плачет, появилась песня «Глухонемая любовь», – вспоминал Моисеев.
Служил в армии – и там родилась легенда о его белом цвете волос
В середине 80-х Моисеев проходил срочную службу в мотострелковых войсках. И отвечал за задачи электрика. В интервью 2005 года Моисеев рассказал историю, которую одни медиа восприняли всерьез, а другие посчитали шуткой.
Моисеев сказал, что однажды на службе он забыл надеть резиновые калоши, когда чинил электропроводку на столбе. И после удара тока и потери сознания он обнаружил, что его волосы стали чисто белыми – и ему понравился образ.
Других историй о службе в армии Моисеев не рассказывал.
Делал каминг-аут, а потом говорил, что врал ради славы (как и о существовании сына)
Проблема интервью Моисеева, что он часто говорил противоречивые вещи. Например, на самый популярный к нему вопрос о сексуальной ориентации Моисеев еще в 90-х отвечал, что «ничего не скрывает и часто получал за это».
Но в начале 2010-х Моисеев дает сразу несколько интервью, где говорит, что он на самом деле не гей. А эпатажное поведение – это просто образ: «Если человек играет Гитлера или Сталина – о нем ведь не говорят, что он – фюрер или Сталин, правда? Почему тогда я по жизни гомосексуалистом считаюсь?»
Потом таблоиды писали, что Моисеев в отношениях с американской бизнесвумен Адель Тодд (у них много совместных фотографий). Но неизвестен настоящий уровень близости между ними.
Известно лишь, что не существует сына Бориса Моисеева. В интервью передаче «Секрет на миллион» он рассказывал, что «сын Амадеус, который живет в Польше» – давно придуманная легенда.
Любимое хобби – вышивание крестиком. Он даже терял золотую иголку
С 2000 года Моисеев вышивает крестиком – в отелях это его главное занятие. Друзья оценили увлечение и подарили ему золотую иголку с инициалами, которую Моисеев потерял:
«Однажды я лежал на кровати в гостиничном номере, вышивал, смотрел что-то по телевизору и... потерял иголку! Пришлось вызывать горничных и другие службы гостиницы. Иголку мы, конечно же, не нашли. Заботливый персонал предложил мне перебраться в другой номер, ведь иголка – все-таки вещь опасная, мало ли что могло случиться! Самое печальное даже не то, что иголка была золотой, сделанной по заказу, а то, что это был подарок моих друзей к юбилею».