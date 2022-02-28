Что такое ключевая ставка, почему 20% – это много, как изменятся кредиты и ипотеки

При снижении ключевой ставки меньше и процент по кредитам – они становятся более привлекательными для предпринимателей, которые с их помощью развивают производство. Так увеличивается покупательская способность населения.

Соответственно, при повышении ключевой ставки увеличивается и процент по кредитам, в таком случае рост экономики останавливается, но замедляется и рост инфляции. Растет уровень ставок по ипотеке. Более выгодно класть деньги на депозит.

Ставка рефинансирования отличается от ключевой ставки своими функциями. Это величина, которая влияет только на размер некоторых налоговых начислений.

Кем и как часто определяется ключевая ставка

Ее определяет Совет директоров Банка России. Это происходит восемь раз в год:

На четырех опорных заседаниях, которые проводятся один раз в квартал.

На четырех промежуточных – между опорными.

Как менялась величина ключевой ставки в России

▪️ Центробанк стал определять ее с 2013 года.

▪️ В период с сентября по март 2014 года она была на уровне 5,5% годовых.

▪️ В 2014 году было присоединение Крыма и конфликт на Украине. Ставка росла и к концу года достигла максимального значения – 17%. Это рекорд до сегодняшнего дня. В декабре 2014-го был рекордный с августа 1998-го обвал рубля.

▪️ В дальнейшем она медленно снижалась. Минимальный рост на 0,25% и 0,5% наблюдался с осени 2018-го по лето 2019 года, но пиковым было значение 7,75%.

▪️ Своего минимума ставка достигла в период с июля 2020-го по весну 2021-го – всего 4,25%.

▪️ Во второй половине февраля она достигла значения 9,5%.

▪️ 20% – с 28 февраля. Это рекорд.