Что такое ключевая ставка, почему 20% – это много, как изменятся кредиты и ипотеки
28 февраля в России рекордно взлетели курсы доллара и евро. Реакция Совета директоров Банка России – поднятие ключевой ставки до 20% годовых.
Что говорится в заявлении Центробанка:
- Причина – кардинальные изменения внешних условий для российской экономики.
- Зачем это сделано – повышение «позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».
- Что это значит для людей – «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».
- Что будет дальше с ней – решения будут приниматься, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.
Что вообще означает ключевая ставка
Это основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. Величиной ставки определяется инфляция и скорость развития экономики.
От нее зависит величина процентов по кредитам и вкладам.
При снижении ключевой ставки меньше и процент по кредитам – они становятся более привлекательными для предпринимателей, которые с их помощью развивают производство. Так увеличивается покупательская способность населения.
Соответственно, при повышении ключевой ставки увеличивается и процент по кредитам, в таком случае рост экономики останавливается, но замедляется и рост инфляции. Растет уровень ставок по ипотеке. Более выгодно класть деньги на депозит.
Ставка рефинансирования отличается от ключевой ставки своими функциями. Это величина, которая влияет только на размер некоторых налоговых начислений.
Кем и как часто определяется ключевая ставка
Ее определяет Совет директоров Банка России. Это происходит восемь раз в год:
- На четырех опорных заседаниях, которые проводятся один раз в квартал.
- На четырех промежуточных – между опорными.
Как менялась величина ключевой ставки в России
▪️ Центробанк стал определять ее с 2013 года.
▪️ В период с сентября по март 2014 года она была на уровне 5,5% годовых.
▪️ В 2014 году было присоединение Крыма и конфликт на Украине. Ставка росла и к концу года достигла максимального значения – 17%. Это рекорд до сегодняшнего дня. В декабре 2014-го был рекордный с августа 1998-го обвал рубля.
▪️ В дальнейшем она медленно снижалась. Минимальный рост на 0,25% и 0,5% наблюдался с осени 2018-го по лето 2019 года, но пиковым было значение 7,75%.
▪️ Своего минимума ставка достигла в период с июля 2020-го по весну 2021-го – всего 4,25%.
▪️ Во второй половине февраля она достигла значения 9,5%.
▪️ 20% – с 28 февраля. Это рекорд.
Как ключевая ставка влияет на курс валюты
▪️ При невысокой ключевой ставке банки скупают иностранную валюту за рубли – на рынке появляется много рублей, так снижается курс валюты.
▪️ При повышении ключевой ставки банки скупают рубли обратно. Наблюдается рост российской валюты.
Как это происходит в других странах
Там тоже есть ключевая ставка. Она называется key rate. В странах со стабильной экономикой она близится к нулю или вообще равна ему. Какова ее величина на данный момент в Европе:
🇺🇦 Украина – 10%.
🇨🇿 Чехия – 4,5%.
🇵🇱 Польша – 2,75%.
🇷🇸 Сербия – 1%.
🇬🇧 Великобритания – 0,5%.
🇳🇴 Норвегия – 0,5%.
🇩🇪🇫🇷 Большинство стран Европы, включая Германию и Францию – ниже 0,5%.
В США она составляет 0-0,25%.
Спецоперацию России поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Кстати, в этой стране ключевая ставка – 58,35%.
А кто ставил рекорд
В августе 2018 года Аргентина задрала ключевую ставку до 60%. Аргентинский песо с начала 2018-го потерял 54% своей стоимости. Инфляция в стране достигала 30%. С 2000 года она дважды переживала дефолт и была на грани третьего. Президент Аргентины призвал МВФ выделить кредит в размере $50 млрд.
Дефолта (девятого в истории Аргентины) избежать не удалось в мае 2020 года. Притом Аргентина до сих пор считается одной из наиболее развитых и образованных стран латиноамериканского региона. В 2021-м инфляция в Аргентине превысила 50%.