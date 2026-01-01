Татьяна Навка

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Фигурное катание
Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае
#Алина Загитова
Фигурное катание
Компания Татьяны Навки заявила о двух попытках неизвестных сорвать мюзикл на льду в Сочи
#Татьяна Навка
Фигурное катание
В декабре Загитова опять выступит в шоу Навки
#Алина Загитова
Фигурное катание
Навка госпитализирована из-за коронавируса. Сказала, что заразилась от Пескова
#Татьяна Навка