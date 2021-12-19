Алина Загитова
Татьяна Навка
Поделиться:
Комментарии:
0
#Алина Загитова #Татьяна Навка

Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае

час назад

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» 4 и 5 декабря. Оно проходило в Дубае.

По договору с «Росконцертом», Загитова за каждое выступление получила 641 тысячу рублей. В сумме за два шоу Загитова получила 1,282 млн рублей. Данные по ее гонорару:

  • Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации – источник финансирования.
  • Субсидия выделена на выполнение государственного задания.

По итогам шоу Загитова сказала:

«Это очень масштабное, глобальное шоу, как и хоккей. Думаю, мы дали некий толчок, чтобы фигурное катание и хоккей развивались (в ОАЭ).

Я очень рада, что Татьяне Александровне (Навке) удалось привезти шоу сюда. Татьяна Александровна дала мне толчок, когда в этой сказке я в первый раз попробовала парные элементы. Действительно, я одиночница, парное катание для меня – это разные вещи, и очень хорошо, что есть такой опыт».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: сайт Госзакупок
Источник:
сайт Госзакупок
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Алина Загитова
#Татьяна Навка