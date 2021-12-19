Алина Загитова
Татьяна Навка
Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае
час назад
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» 4 и 5 декабря. Оно проходило в Дубае.
По договору с «Росконцертом», Загитова за каждое выступление получила 641 тысячу рублей. В сумме за два шоу Загитова получила 1,282 млн рублей. Данные по ее гонорару:
- Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации – источник финансирования.
- Субсидия выделена на выполнение государственного задания.
По итогам шоу Загитова сказала:
«Это очень масштабное, глобальное шоу, как и хоккей. Думаю, мы дали некий толчок, чтобы фигурное катание и хоккей развивались (в ОАЭ).
Я очень рада, что Татьяне Александровне (Навке) удалось привезти шоу сюда. Татьяна Александровна дала мне толчок, когда в этой сказке я в первый раз попробовала парные элементы. Действительно, я одиночница, парное катание для меня – это разные вещи, и очень хорошо, что есть такой опыт».
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