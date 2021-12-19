Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае

По итогам шоу Загитова сказала:

«Это очень масштабное, глобальное шоу, как и хоккей. Думаю, мы дали некий толчок, чтобы фигурное катание и хоккей развивались (в ОАЭ).

Я очень рада, что Татьяне Александровне (Навке) удалось привезти шоу сюда. Татьяна Александровна дала мне толчок, когда в этой сказке я в первый раз попробовала парные элементы. Действительно, я одиночница, парное катание для меня – это разные вещи, и очень хорошо, что есть такой опыт».