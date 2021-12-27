Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Джонатан Гурейро
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#Елизавета Туктамышева #Евгения Медведева #Алина Загитова #Джонатан Гурейро

Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании

2 часа назад

Федерация фигурного катания (ФФККР) объявила о новом составе комиссии спортсменов. Голосование прошло во время чемпионата России, в нем участвовали только действующие совершеннолетие спортсмены, либо завершившие карьеру с 2014 по 2021 год.

  • Елизавета Туктамышева набрала 18 голосов и стала представителем в одиночном катании. Она обошла Алину Загитову (2), Александра Самарина (2), Евгению Медведеву (1) и еще семерых спортсменов.
  • Федор Климов (18) стал представителем в парном катании. Он обошел Дмитрия Козловского (4), Александра Галлямова (2) и еще шестерых спортсменов.
  • Джонатан Гурейро (21) – в танцах на льду. Он набрал больше голосов, чем Никита Кацалапов (4), Глеб Смолкин (2), Александра Степанова (2) и Иван Букин (1).

В голосовании участвовали спортсмены, выступавшие на ЧР.

Комиссию создали в 2016 году. Климов, вошедший тогда в первый состав, назвал среди целей популяризацию спорта, социальные программы, а также трудоустройство и обучение завершивших карьеру спортсменов.

Похожий орган существует при Международном союзе конькобежцев (ISU) с 2018 года. Ее участники связывают спортсменов из национальных федераций с международной, продвигая их интересы, защищая их права и поддерживая связь с Международным олимпийским комитетом. Ян Дайкема, занимавший тогда пост президент ISU, назвал это «очень важным нововведением», поскольку спортсменов привлекли к «принятию ключевых решений».

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФФККР
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