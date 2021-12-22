Чемпионат России по фигурному катанию
Евгения Медведева
Алина Загитова
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Евгения Медведева #Алина Загитова

Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022

2 часа назад

Алина Загитова и Евгения Медведева.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся 23-25 декабря. 26 декабря фигуристы выступят с показательными номерами.

Гендиректор ФФККР Александр Коган рассказал подробности: «Мы будем проводить показательные выступления всех призеров, победителей и тех, кто занял четвертые и пятые места. В показательных также примут участие Евгения Медведева и Алина Загитова».

Алина Загитова выиграла золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018. Евгения Медведева там же стала серебряным призером. Обе спортсменки официально не завершали карьеру.

Загитова второй год подряд ведет «Ледниковый период» на Первом канале. Медведева выступает в проекте в паре с Милохиным.

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Источник:
телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости»
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