Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся 23-25 декабря. 26 декабря фигуристы выступят с показательными номерами.

Гендиректор ФФККР Александр Коган рассказал подробности: «Мы будем проводить показательные выступления всех призеров, победителей и тех, кто занял четвертые и пятые места. В показательных также примут участие Евгения Медведева и Алина Загитова».

Алина Загитова выиграла золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018. Евгения Медведева там же стала серебряным призером. Обе спортсменки официально не завершали карьеру.

Загитова второй год подряд ведет «Ледниковый период» на Первом канале. Медведева выступает в проекте в паре с Милохиным.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию