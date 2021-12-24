Алина Загитова
Олимпиада-2022
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#Алина Загитова #Олимпиада-2022

Загитова станет репортером Первого канала на Олимпиаде в Пекине

4 часа назад

Алина Загитова анонсировала сотрудничество с Первым каналом на ОИ. Она поедет на Олимпиаду в Пекин как репортер и будет комментировать выступления фигуристов.

Загитова объявила об этом во время трансляции чемпионата России по фигурному катанию. На нем она тоже работает как репортер.

Она не заявляла о заверении карьеры, хотя уже два года не участвует в официальных соревнованиях. Ее последним турниром был Гран-при Турина в 2019 году. Среди титулов Загитовой: золото Олимпиады-2018, победа на ЧМ-2019 и чемпионате Европы 2018 года.

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Источник:
Первый канал
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