Загитова станет репортером Первого канала на Олимпиаде в Пекине

Алина Загитова анонсировала сотрудничество с Первым каналом на ОИ. Она поедет на Олимпиаду в Пекин как репортер и будет комментировать выступления фигуристов.

Загитова объявила об этом во время трансляции чемпионата России по фигурному катанию. На нем она тоже работает как репортер.

Она не заявляла о заверении карьеры, хотя уже два года не участвует в официальных соревнованиях. Ее последним турниром был Гран-при Турина в 2019 году. Среди титулов Загитовой: золото Олимпиады-2018, победа на ЧМ-2019 и чемпионате Европы 2018 года.