Компания Татьяны Навки заявила о двух попытках неизвестных сорвать мюзикл на льду в Сочи

Компания Navka Show организовала в Сочи показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила». В июле она выявила две попытки сорвать спектакль, рассказали Sport24 в пресс-службе Navka Show.

Первая попытка была 3 июля через два дня после премьеры. По словам организаторов, неизвестный нажал аварийную кнопку на ледозаливочном комбайне. После этого комбайн перестал заводиться, «ошибку пришлось сбрасывать».

Вторая попытка была 20 июля. Неизвестный оставил провод от аккумулятора на нагретом глушителе. Из-за этого провод расплавился, а комбайн замкнуло.

Организаторы назвали работу ледоваров, отвечающих за покрытие, «крайне важной и ответственной». «Выступление фигуристов на ледовой арене во многом зависит от покрытия».

Мюзикл показывают в «Сочи парк», премьера состоялась 1 июля. Шоу продлится до конца сентября. В нем участвуют четыре олимпийские чемпионки: Татьяна Навка, Татьяна, Волосожар, Алина Загитова и Татьяна Навка.