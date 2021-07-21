Татьяна Навка
Компания Татьяны Навки заявила о двух попытках неизвестных сорвать мюзикл на льду в Сочи
час назад
Компания Navka Show организовала в Сочи показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила». В июле она выявила две попытки сорвать спектакль, рассказали Sport24 в пресс-службе Navka Show.
- Первая попытка была 3 июля через два дня после премьеры. По словам организаторов, неизвестный нажал аварийную кнопку на ледозаливочном комбайне. После этого комбайн перестал заводиться, «ошибку пришлось сбрасывать».
- Вторая попытка была 20 июля. Неизвестный оставил провод от аккумулятора на нагретом глушителе. Из-за этого провод расплавился, а комбайн замкнуло.
- Организаторы назвали работу ледоваров, отвечающих за покрытие, «крайне важной и ответственной». «Выступление фигуристов на ледовой арене во многом зависит от покрытия».
Мюзикл показывают в «Сочи парк», премьера состоялась 1 июля. Шоу продлится до конца сентября. В нем участвуют четыре олимпийские чемпионки: Татьяна Навка, Татьяна, Волосожар, Алина Загитова и Татьяна Навка.
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