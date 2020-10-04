Самый громкий номер «Ледникового периода» – про Холокост по фильму «Жизнь прекрасна»

Холокост – это уничтожение нацистами представителей различных этнических групп. В узком смысле под ним подразумевается геноцид евреев. Во времена Второй мировой войны нацисты отправляли евреев в концлагеря и массово казнили: жертвами стали около 6 миллионов человек. 27 января – международный день памяти жертв Холокоста.

Для понимания номера из «Ледникового периода» важен контекст фильма. «Жизнь прекрасна» рассказывает о еврейской семье, которая попала в концлагерь. Изначально туда отравили отца и сына, жена-итальянка поехала с ними. Весь фильм семья показывала и говорила сыну, что происходящее вокруг – игра за приз.

Навка и Бурковский переоделись в костюмы узников концлагеря и передали атмосферу. Позже Навка вообще написала в инстаграме, что «Жизнь прекрасна» – ее любимый фильм. Тогда же сказала и о «Ледниковом периоде»: «Это не просто шоу. Это театр. А поднимать такие темы нужно обязательно. Нужно, чтобы помнили!»