Самый громкий номер «Ледникового периода» – про Холокост по фильму «Жизнь прекрасна»
В ноябре 2016-го Татьяна Навка и Андрей Бурковский показали номер на льду под песню Beautiful That Way из фильма «Жизнь прекрасна». Главная тема того выпуска «Ледникового периода» – мировое кино. Отсюда и пошла привязка к фильму с такой тематикой.
На ютуб-канале «Ледникового периода» сохранилось видео выступления:
Холокост – это уничтожение нацистами представителей различных этнических групп. В узком смысле под ним подразумевается геноцид евреев. Во времена Второй мировой войны нацисты отправляли евреев в концлагеря и массово казнили: жертвами стали около 6 миллионов человек. 27 января – международный день памяти жертв Холокоста.
Для понимания номера из «Ледникового периода» важен контекст фильма. «Жизнь прекрасна» рассказывает о еврейской семье, которая попала в концлагерь. Изначально туда отравили отца и сына, жена-итальянка поехала с ними. Весь фильм семья показывала и говорила сыну, что происходящее вокруг – игра за приз.
Навка и Бурковский переоделись в костюмы узников концлагеря и передали атмосферу. Позже Навка вообще написала в инстаграме, что «Жизнь прекрасна» – ее любимый фильм. Тогда же сказала и о «Ледниковом периоде»: «Это не просто шоу. Это театр. А поднимать такие темы нужно обязательно. Нужно, чтобы помнили!»
На танец Навки и Бурковского сразу среагировали люди по всему миру. Основная претензия – улыбки во время выступления и выставления оценок. Сдержанно высказался даже главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт – сказал, что намерения наверняка были благими, но в такие моменты лучше не задевать за живое.
Актер и писатель Ричард Бельзер отреагировал так: «Как по-русски сказать «болезненно, оскорбительно, безвкусно?» The Huffington Post, Daily Mail Online и другие иностранные издания выходили с заголовками, где подавали номер через рассказ об участии в нем жены пресс-секретаря Владимира Путина.
Свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялась в январе 2015 года. Песков номер не смотрел, но прокомментировал ситуацию: «Я опять же не думаю, что это вопрос, который как-то касается Кремля. В силу работы я существенно ограничен во времени на просмотр. Я горжусь своей женой. Это все, что я хотел сказать».
Номер для Навки и Бурковского придумал Илья Авербух. Он тоже рассказал, что 90% говорящих просто не смотрели выступление, а критика ведет к цепочке Навка-Песков-Путин. «В номере было все: и драматическая история, и борьба, и высмеивание, и тяжесть потери, когда Андрей уходит из жизни, оставляя семью», – описывал идею Авербух.
Президент фонда «Холокост» Алла Гербер говорила об этом же: «Те, кто пишет злые комментарии, не видели фильма. А весь фильм построен на юморе. Плачешь и смеешься. И в этом его сила. Люди до последнего старались оставаться людьми, особенно в гетто, когда не всех сразу расстреливали, а партиями».
Впечатление от этой постановки пересекалось с опытом другого проекта. В «Танцах со звездами» на «России 1» в апреле 2016-го был номер, который показали Александр Петров и Анастасия Антелава. Из-за него пострадала репутация канала: люди обвинили создателей в неуважении к ветеранам. Петров там выступал в форме со свастикой.
С тем номером критики связали и постановку на «Первом канале». Сейчас у выступления Навки и Бурковского 1,4 миллиона просмотров на ютуб-канале «Ледникового периода». В комментарии туда пришли даже иностранцы – рассказывали, что идея Холокоста банально выигрышна в кино и театре. Обсуждали и связанные фильмы: «Список Шиндлера», «Пианист», «Дневник Анны Франк».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на критику в интернете и иностранных СМИ написала большой пост в фейсбуке. Там она рассказала об издевках над парадами, сносе памятников в Европе и оскорблении памяти солдат. Закончила так: «Тогда вы все молчали. Вы только коньки обсуждать можете».