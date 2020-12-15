Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
15 декабря, 13:39
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске. Даты проведения: 24 – 27 декабря.
Первый канал покажет в прямом эфире несколько видов соревнований:
- 24 декабря, 13:50. Короткая программа у мужчин.
- 25 декабря, 15:15. Произвольная программа у мужчин, произвольная программа в танцах.
- 25 декабря, 18:40. Короткая программа у женщин.
- 26 декабря, 16:40. Произвольная программа у пар, произвольная программа у женщин.
- 27 декабря, 17:05. Показательные выступления.
Все соревнования в полном объеме транслируются на официальном сайте Первого канала.
Чемпионат России по фигурному катанию – отборочное соревнование на международные старты. Чемпионат Европы уже отменен из-за пандемии коронавируса, но еще есть возможность попасть на чемпионат мира.
На чемпионате России выступят все ведущие спортсмены. Евгения Медведева еще восстанавливается после болезни, поэтому будет только на показательных выступлениях.
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