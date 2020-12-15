Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске. Даты проведения: 24 – 27 декабря.

Первый канал покажет в прямом эфире несколько видов соревнований:

24 декабря , 13:50. Короткая программа у мужчин.

, 13:50. Короткая программа у мужчин. 25 декабря , 15:15. Произвольная программа у мужчин, произвольная программа в танцах.

, 15:15. Произвольная программа у мужчин, произвольная программа в танцах. 25 декабря , 18:40. Короткая программа у женщин .

, 18:40. . 26 декабря , 16:40. Произвольная программа у пар, произвольная программа у женщин .

, 16:40. Произвольная программа у пар, . 27 декабря, 17:05. Показательные выступления.

Все соревнования в полном объеме транслируются на официальном сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию – отборочное соревнование на международные старты. Чемпионат Европы уже отменен из-за пандемии коронавируса, но еще есть возможность попасть на чемпионат мира.

На чемпионате России выступят все ведущие спортсмены. Евгения Медведева еще восстанавливается после болезни, поэтому будет только на показательных выступлениях.