Чемпионат Европы-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены. Чемпионат мира состоится

Международный союз конькобежцев отменил чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе

«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во всем мире: возрастает риск для организаторов и участников».

Еще отменен и финал Гран-при этого сезона. По плану он должен был пройти в Пекине в декабре. Сначала организаторы его просто перенесли, но сейчас отменили совсем.

Но ISU не отменил чемпионат мира-2021 в Стокгольме. Он пройдет в марте в Стокгольме.