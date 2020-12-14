Евгения Медведева
фигурное катание
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#Евгения Медведева #фигурное катание

Медведева покажет показательный номер на чемпионате России. Но не выступит на самом турнире ⛸️

14 декабря, 10:58

AFLO/Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат России. Она не вошла в предварительный список участников, а теперь сама подтвердила пропуск турнира.

В этом сезоне Медведева участвовала только в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Этапы Кубка России она пропустила из-за проблем со спиной. Потом болела коронавирусом.

В эфире Первого канала Медведева рассказала, что выступит на ЧР с показательным номером. Дальше согласится на новогодние шоу. Так она восстанавливает форму после болезни.

Медведевой 21 год. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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