Медведева покажет показательный номер на чемпионате России. Но не выступит на самом турнире ⛸️

Фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат России. Она не вошла в предварительный список участников, а теперь сама подтвердила пропуск турнира.

В этом сезоне Медведева участвовала только в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Этапы Кубка России она пропустила из-за проблем со спиной. Потом болела коронавирусом.

В эфире Первого канала Медведева рассказала, что выступит на ЧР с показательным номером. Дальше согласится на новогодние шоу. Так она восстанавливает форму после болезни.

Медведевой 21 год. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе.