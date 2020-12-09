Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Ее нет в предварительном списке участников ⛸️

Федерация фигурного катания России опубликовала предварительный список участников чемпионата России.

Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова – все они выступят на турнире.

Всего в женском одиночном катании заявлено 18 участников. Еще две девушки – запасные.

Евгения Медведева отсутствует в списке. В этом сезоне она пропустила все этапы Кубка России. Медведева участвовала только на контрольных прокатах.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Осенью лечила спину и сильную простуду.

Чемпионат России – отборочное соревнование на международные старты. Без участия в нем невозможно попасть на чемпионат Европы и чемпионат мира.