Евгения Медведева
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Ее нет в предварительном списке участников ⛸️
09 декабря, 12:48
Федерация фигурного катания России опубликовала предварительный список участников чемпионата России.
Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова – все они выступят на турнире.
Всего в женском одиночном катании заявлено 18 участников. Еще две девушки – запасные.
Евгения Медведева отсутствует в списке. В этом сезоне она пропустила все этапы Кубка России. Медведева участвовала только на контрольных прокатах.
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Осенью лечила спину и сильную простуду.
Чемпионат России – отборочное соревнование на международные старты. Без участия в нем невозможно попасть на чемпионат Европы и чемпионат мира.
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