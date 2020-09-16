Два года Медведевой без Тутберидзе: реклама, новое питание, запуск магазина
Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру в мае 2018 года, покинув группу Этери Тутберидзе. Вкратце о ее выступлениях с тех пор:
• Сентябрь-2018: на Autumn Classic International стала второй, уступив по сумме баллов американке Брэди Теннелл.
• Через месяц – третье место на канадском этапе Гран-при сезона-2018/19 в основном из-за падения в короткой программе.
• Еще через месяц – четвертая на французском этапе Гран-при. Не отобралась в финал.
• В декабре на чемпионате России стала седьмой и попала на чемпионат Европы-2019 только в качестве запасной.
• Февраль-2019: победила в финале Кубка России и квалифицировалась на чемпионат мира.
• Через месяц – выиграла бронзовую медаль на ЧМ.
• В сентябре 2019-го на Autumn Classic International снова вторая, на этот раз проиграв Рике Кихире.
• Через месяц – пятое место на канадском этапе Гран-при и второе – на российском, снова не попала в финал.
• В конце 2019-го – снялась с чемпионата России из-за поломки ботинка.
Еще одна победа была добыта на китайском турнире Shanghai Trophy, прыгнув тройной лутц, каскад из тройных флипа и тулупа и двойной аксель. Недочеты не позволили получить хороший балл за технику. «Это не тот прокат, который я хотела показать», – сказала она, сославшись на неоптимальное состояние после болезни.
Другая деятельность за это время:
Несколько раз снималась в рекламе Nike.
Познакомилась с Денисом Глушаковым, правда, позже удалила фото из инстаграма (у Глушакова начались проблемы в «Спартаке» в связи с увольнением тренера Карреры). Перед стартом сезона КХЛ поучаствовала в презентации формы хоккейного «Авангарда».
Открыла для себя баскетбол, съездив на игру ЦСКА.
Поддержала в сторис Даниила Медведева, который на прошлом US Open дошел до финала.
В конце 2019-го объявила о запуске интернет-магазина под своим брендом – история больше имиджевая, чем коммерческая. В феврале анонсировала важное заявление, оказалось, оно касалось новой продукции магазина.
Во время карантина один японец написал в твиттере, что Медведева приехала в Японию на шоу и осталась, при этом тренируется на закрытом катке. Медведева закрыла комментарии в инстаграме.
На карантине поучаствовала в челлендже Роналду.
Весной 2019-го освоила другое питание: «Сейчас я не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя держу – мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если чего-то не хватает, есть витамины. Так гораздо легче держать вес. Соотношение массы тела и жира – это то, на что я опираюсь сейчас».
И порисовала. Три месяца ушло на рисунок:
Предполагаемый роман с Кристианом Костовым вроде еще).