Евгения Медведева
фигурное катание
Брайан Орсер
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#Евгения Медведева #фигурное катание #Брайан Орсер

Два года Медведевой без Тутберидзе: реклама, новое питание, запуск магазина

16 сентября, 16:30

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру в мае 2018 года, покинув группу Этери Тутберидзе. Вкратце о ее выступлениях с тех пор:

• Сентябрь-2018: на Autumn Classic International стала второй, уступив по сумме баллов американке Брэди Теннелл.

• Через месяц – третье место на канадском этапе Гран-при сезона-2018/19 в основном из-за падения в короткой программе.

• Еще через месяц – четвертая на французском этапе Гран-при. Не отобралась в финал.

• В декабре на чемпионате России стала седьмой и попала на чемпионат Европы-2019 только в качестве запасной.

• Февраль-2019: победила в финале Кубка России и квалифицировалась на чемпионат мира.

• Через месяц – выиграла бронзовую медаль на ЧМ.

• В сентябре 2019-го на Autumn Classic International снова вторая, на этот раз проиграв Рике Кихире.

• Через месяц – пятое место на канадском этапе Гран-при и второе – на российском, снова не попала в финал.

• В конце 2019-го – снялась с чемпионата России из-за поломки ботинка.

Bai Xueqi / Global Look Press

Еще одна победа была добыта на китайском турнире Shanghai Trophy, прыгнув тройной лутц, каскад из тройных флипа и тулупа и двойной аксель. Недочеты не позволили получить хороший балл за технику. «Это не тот прокат, который я хотела показать», – сказала она, сославшись на неоптимальное состояние после болезни.

Другая деятельность за это время:

Несколько раз снималась в рекламе Nike.

Познакомилась с Денисом Глушаковым, правда, позже удалила фото из инстаграма (у Глушакова начались проблемы в «Спартаке» в связи с увольнением тренера Карреры). Перед стартом сезона КХЛ поучаствовала в презентации формы хоккейного «Авангарда».

Открыла для себя баскетбол, съездив на игру ЦСКА.

Поддержала в сторис Даниила Медведева, который на прошлом US Open дошел до финала.

Инстаграм Медведевой

В конце 2019-го объявила о запуске интернет-магазина под своим брендом – история больше имиджевая, чем коммерческая. В феврале анонсировала важное заявление, оказалось, оно касалось новой продукции магазина.

Во время карантина один японец написал в твиттере, что Медведева приехала в Японию на шоу и осталась, при этом тренируется на закрытом катке. Медведева закрыла комментарии в инстаграме.

На карантине поучаствовала в челлендже Роналду.

Весной 2019-го освоила другое питание: «Сейчас я не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя держу – мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если чего-то не хватает, есть витамины. Так гораздо легче держать вес. Соотношение массы тела и жира – это то, на что я опираюсь сейчас».

И порисовала. Три месяца ушло на рисунок:

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Комментарии (1)
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vladik12
17 сентября, 12:57

Предполагаемый роман с Кристианом Костовым вроде еще).

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