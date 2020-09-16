Два года Медведевой без Тутберидзе: реклама, новое питание, запуск магазина

Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру в мае 2018 года, покинув группу Этери Тутберидзе. Вкратце о ее выступлениях с тех пор:

• Сентябрь-2018: на Autumn Classic International стала второй, уступив по сумме баллов американке Брэди Теннелл.

• Через месяц – третье место на канадском этапе Гран-при сезона-2018/19 в основном из-за падения в короткой программе.

• Еще через месяц – четвертая на французском этапе Гран-при. Не отобралась в финал.

• В декабре на чемпионате России стала седьмой и попала на чемпионат Европы-2019 только в качестве запасной.

• Февраль-2019: победила в финале Кубка России и квалифицировалась на чемпионат мира .

• Через месяц – выиграла бронзовую медаль на ЧМ.

• В сентябре 2019-го на Autumn Classic International снова вторая, на этот раз проиграв Рике Кихире.

• Через месяц – пятое место на канадском этапе Гран-при и второе – на российском, снова не попала в финал.