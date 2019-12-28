Медведева рассказала о снятии с ЧР: сломался ботинок, выступит на показательных, выбрала музыку на следующий сезон
Евгения Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию (после короткой была пятой). Еще до начала соревнований новость об этом сообщил ТАСС, дальше выступила сама Медведева. В интервью Павлу Занозину в прямом эфире Первого канала Медведева рассказала о проблемах с коньком, изучении четверных прыжков и дальнейших планах.
История снятия с произвольной программы
«Такие ситуации для спортсменов обычно не проблема, такое случается в повседневной жизни. Ботинок сломался, поменяли пару, встала на новый – несколько дней, потом работаешь дальше. Такая форс-мажорная ситуация со мной произошла впервые. На одной из официальных тренировок я упала с прыжка, так как просто сломался ботинок.
Потом в экстренном порядке попытались найти новую пару, не нашлось моей модели и размера. Нашли что-то приближенное, сменили лезвие, перекинули на другие ботинки, вернули его на старые, придумали шнуровку, заматывали скотчем – на вчерашний день хватило. Я сделала все возможное, все, что могла сделать.
Речи о снятии не шло до сегодняшней утренней тренировки, на которой я присутствовала и поняла, что с коньком совсем все плохо. К сожалению, ботинкам нет еще месяца. Никто не предвидел такой ситуации. Такое случается, это не катастрофа, но не за один день до начала серьезных соревнований. За один день – это огромная проблема и неудача.
Было бы выступление опасным для здоровья? Боюсь, что да. Наверное, этим и мотивировалось мое решение. Для меня это сложно и глубоко неприятно. Знаю, как меня ждали, что я в прекрасной форме. Да, это было бы опасно для меня. Брайан (Орсер, тренер Медведевой – прим. ред.) переживает. Конечно, он все это время был со мной. Даже сегодня утром мы пытались найти решение».
Снятие Медведевой с ЧР – автоматический пропуск ЧЕ и ЧМ. Но она будет на показательных выступлениях
«Да, завтра мы увидимся, но без прыжков, к сожалению. Завтра я исполню один из моих самых любимых показательных номеров под Билли Айлиш. Надеюсь, что всем понравится даже без прыжков. Я постараюсь сделать максимум. Мое следующее появление на большой публике состоится на традиционных открытых прокатах перед началом сезона».
Сейчас у меня много времени, много работы ледовой. У меня есть ледовое шоу, ледовые спектакли. Все знают про токийскую Олимпиаду – работы много. При этом у меня будет запас времени, чтобы сфокусироваться на моих тренировках, на изучении новых элементов. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться сильнее.
Объявила новую музыку, учит четверные
«Честно говоря, я продвинулась. Прогресс идет не так быстро, как я ожидала и хотела бы. Но прогресс есть. Настало время себя совершенствовать. Положительная новость на сегодня: хотелось бы объявить музыку для произвольной программы на следующий сезон. Это Цирк дю Солей «Алегрия». Из нескольких композиций будет состоять, можно составить потрясающий образ, но я сделаю все, чтобы усовершенствоваться технически».
И поблагодарила болельщиков
«Знаю, как сильно вы переживаете за меня. Понимаю, как сейчас кто-то расстроен, разочарован в ситуации, во мне, в моих ботинках. Не знаю, как выразить то, что сейчас чувствую. Мягко говоря, чувствую себя не очень хорошо. Это первый случай в моей карьере, когда я снимаюсь с соревнований. Никогда не могла себе представить, что в такой ситуации окажусь.
Хотела бы сказать, что я вас всех очень сильно люблю. Буду продолжать работать. Мы с вами еще много-много раз увидимся».