Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #Футбол #фигурное катание #MMA #Даниил Медведев #Хоккей #Теннис

Хабиб – самый популярный спортсмен года в России. Загитова вошла в пятерку, хотя не выступала

час назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал результаты опроса россиян по итогам года. Рейтинг спортсменов – такой:

  1. Хабиб Нурмагомедов (MMA) – 10%
  2. Артем Дзюба (футбол) – 8%
  3. Александр Овечкин (хоккей) – 2%
  4. Даниил Медведев (теннис) – 2%
  5. Алина Загитова (фигурное катание) – 2%

Хабиб в 2020-м году стал первым в рейтинге бойцов UFC, но завершил профессиональную карьеру.

Алина Загитова в этом году не выступала на профессиональных соревнованиях, но исполняла показательные номера. Она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он победил Доминика Тима.

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#Даниил Медведев
#Хоккей
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