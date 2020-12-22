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Даниил Медведев
Хабиб – самый популярный спортсмен года в России. Загитова вошла в пятерку, хотя не выступала
час назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал результаты опроса россиян по итогам года. Рейтинг спортсменов – такой:
- Хабиб Нурмагомедов (MMA) – 10%
- Артем Дзюба (футбол) – 8%
- Александр Овечкин (хоккей) – 2%
- Даниил Медведев (теннис) – 2%
- Алина Загитова (фигурное катание) – 2%
Хабиб в 2020-м году стал первым в рейтинге бойцов UFC, но завершил профессиональную карьеру.
Алина Загитова в этом году не выступала на профессиональных соревнованиях, но исполняла показательные номера. Она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он победил Доминика Тима.
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