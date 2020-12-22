Хабиб – самый популярный спортсмен года в России. Загитова вошла в пятерку, хотя не выступала

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал результаты опроса россиян по итогам года. Рейтинг спортсменов – такой:

Хабиб в 2020-м году стал первым в рейтинге бойцов UFC, но завершил профессиональную карьеру.

Алина Загитова в этом году не выступала на профессиональных соревнованиях, но исполняла показательные номера. Она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он победил Доминика Тима.