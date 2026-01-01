Этери Тутберидзе

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Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
Фигурное катание
Тарасова и Морозов вошли в группу Тутберидзе. Это ее первая пара в фигурном катании
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На последних пяти ЧМ фигуристки из России забрали четыре золота. Все – ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе повлияла на решение о возвращении Косторной. До конца сезона – испытательный срок
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла к Тутберидзе от Плющенко. Обратный трансфер был прошлым летом
#Алена Косторная
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Фигурное катание
Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке
#Алена Косторная
Фигурное катание
Медведева возвращается в группу Тутберидзе
#Евгения Медведева
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Фигурное катание
Косторная не сможет выступать за академию Плющенко в этом сезоне
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Алена Косторная
Фигурное катание
Трусова попрощалась с Тутберидзе через инстаграм
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусову отчислят из «Самбо-70» после ухода от Тутберидзе
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Александра Трусова
Фигурное катание
Новый образ фигуристки Трусовой – Дейнерис из «Игры престолов»
#Александра Трусова
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала письмо, где рассказала о болезни матери
#Этери Тутберидзе