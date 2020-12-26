Этери Тутберидзе
фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
Елена Радионова
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#Этери Тутберидзе #фигурное катание #Евгения Медведева #Алина Загитова #Елена Радионова

Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе

23 минуты назад

Анна Щербакова выиграла женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. У нее 264,10 балла.

Щербакова тренируется у Этери Тутберидзе. Ее ученицы побеждают на чемпионатах России шестой сезон подряд:

❄️ 2021. Анна Щербакова

❄️ 2020. Анна Щербакова

❄️ 2019. Анна Щербакова

❄️ 2018. Алина Загитова

❄️ 2017. Евгения Медведева

❄️ 2016. Евгения Медведева

В сезоне-2015 в Сочи победила Елена Радионова, которая тренировалась у Инны Гончаренко.

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