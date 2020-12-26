Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе

Анна Щербакова выиграла женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. У нее 264,10 балла.

Щербакова тренируется у Этери Тутберидзе. Ее ученицы побеждают на чемпионатах России шестой сезон подряд:

❄️ 2021. Анна Щербакова

❄️ 2020. Анна Щербакова

❄️ 2019. Анна Щербакова

❄️ 2018. Алина Загитова

❄️ 2017. Евгения Медведева

❄️ 2016. Евгения Медведева

В сезоне-2015 в Сочи победила Елена Радионова, которая тренировалась у Инны Гончаренко.