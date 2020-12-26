Этери Тутберидзе
фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
Елена Радионова
Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе
23 минуты назад
Анна Щербакова выиграла женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. У нее 264,10 балла.
Щербакова тренируется у Этери Тутберидзе. Ее ученицы побеждают на чемпионатах России шестой сезон подряд:
❄️ 2021. Анна Щербакова
❄️ 2020. Анна Щербакова
❄️ 2019. Анна Щербакова
❄️ 2018. Алина Загитова
❄️ 2017. Евгения Медведева
❄️ 2016. Евгения Медведева
В сезоне-2015 в Сочи победила Елена Радионова, которая тренировалась у Инны Гончаренко.
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