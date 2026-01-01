Елена Радионова

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Фигурное катание
Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Фигуристка Радионова завершила карьеру. Она выигрывала ЧМ-2015 и не выступала последние два года
#Елена Радионова
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