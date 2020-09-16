Медведева возвращается в группу Тутберидзе

Этери Тутберидзе – новый тренер Евгении Медведевой. Эту информацию подтвердил замначальника отделения «Хрустальный» Эдуард Аксенов. Первым о возвращении Медведевой рассказал «Р-Спорт». ТАСС пишет, что тренировки начнутся с сегодняшнего дня.

Ключевые факты:

📌 Медведева занималась у Тутберидзе с 2007 по 2018 год. Потом она перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Сейчас Медведевой 20 лет.

📌 Медведева объясняла уход от Тутберидзе желанием быть услышанной тренером. Это решение она называла самым тяжелым в жизни.

📌 Татьяна Тарасова и Елена Буянова помогали Медведевой с подготовкой к контрольным прокатам в 2020-м. С Орсером она общалась по видеосвязи.

📌 Ближайшие выступления Медведевой – первый и второй этап Кубка России. Она заявлена на этапы в Сызрани и Москве.