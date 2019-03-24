Тутберидзе опубликовала письмо, где рассказала о болезни матери
Вот само письмо, которое разместила в инстаграме тренер Этери Тутберидзе:
«Менее года назад я написала письмо, хотела поделиться чувствами, которые испытывала на тот период. Мои друзья мне запретили опубликовывать это письмо, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. *** Странные, смешанные чувства в душе.
Казалось бы вот- Апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись.
А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я всё же пишу.
В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось - рак головного мозга.
А дальше? Дальше, как в тумане. Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз.
Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль....
А по возвращению в Москву - борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит.
Мой отец не дожил пол года до Сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду.
Дальше - странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения.... От которых больнее уже и не становится.
Говорят, что Бог даёт нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды.
И дай нам силы Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. *** И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистнула. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям».
Несколько важных фактов:
- Этери Тутберидзе тренирует Алину Загитову (выиграла все) и Элизабет Турсынбаеву (первый четверной)
- Перед началом этого сезона от Тутберидзе ушла Евгения Медведева. Теперь она занимается у Брайана Орсера.
- У Тутберидзе тренируются Щербакова, Трусова и Косторная – титулованные юниорки, которые в следующем году перейдут во взрослые соревнования.
- Этери работала с Юлией Липницкой. Она выиграла золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи.