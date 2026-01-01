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Фигурное катание
Тренер
Этери Тутберидзе
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Этери Тутберидзе
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Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
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