Этери Тутберидзе

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Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
#Камила Валиева
Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
Тутберидзе впервые тренировала пару – и сразу выиграла турнир. Вместе с ней у пары теперь четыре тренера
#Этери Тутберидзе
Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
#Этери Тутберидзе
Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
#Этери Тутберидзе
Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
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#Алена Косторная
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Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
#Алена Косторная
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
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#Софья Акатьева
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Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
#Анна Щербакова
Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один
#Майя Хромых
«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
#Анна Щербакова
Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
#Евгения Медведева
Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
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#Евгения Медведева
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Почему возвращение Медведевой к Тутберидзе – это ожидаемо
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#Евгения Медведева
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Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
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#Алена Косторная
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Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы
#Этери Тутберидзе
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, хотя ей ставили две программы. Что известно о ситуации
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#Алена Косторная
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Как Косторная уходила от Тутберидзе. Рассказывает хореограф, который ставил ей программы
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#Алена Косторная
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Куда пропала Турсынбаева – фигуристка, которая год назад первой из взрослых прыгнула четверной
#Элизабет Турсынбаева
Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
#Евгений Плющенко
Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке
#Александра Трусова
Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
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#Евгений Плющенко
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