Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Фигурное катание
Тренер
Этери Тутберидзе
Поделиться:
Этери Тутберидзе
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
#Камила Валиева
13 февраля, 21:03
Тег #позорТутберидзе – лидер русского твиттера уже сутки: десятки тысяч постов о молчании по Валиевой и жестокости к другим фигуристам
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
12 февраля, 10:41
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
11 февраля, 21:17
Скандальное откровение Тутберидзе в день финала ЧР-2022 по фигурному катанию: Косторная могла бы выступать с травмой. А могла бы?
#Алена Косторная
25 декабря 2021, 15:00
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
11 сентября 2021, 08:35
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
04 сентября 2021, 18:40
Тутберидзе впервые тренировала пару – и сразу выиграла турнир. Вместе с ней у пары теперь четыре тренера
#Этери Тутберидзе
16 августа 2021, 14:10
Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
#Этери Тутберидзе
02 мая 2021, 15:03
Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
#Этери Тутберидзе
30 марта 2021, 19:24
Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
1
#Алена Косторная
04 марта 2021, 19:05
1
Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
#Алена Косторная
04 марта 2021, 15:15
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
1
#Софья Акатьева
12 ноября 2020, 18:41
1
Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
#Анна Щербакова
26 декабря 2020, 21:39
Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один
#Майя Хромых
26 декабря 2020, 20:36
«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
#Анна Щербакова
26 декабря 2020, 20:17
Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
#Евгения Медведева
08 октября 2020, 23:35
Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
1
#Евгения Медведева
16 сентября 2020, 19:35
1
Почему возвращение Медведевой к Тутберидзе – это ожидаемо
1
#Евгения Медведева
16 сентября 2020, 14:50
1
Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
4
#Алена Косторная
04 августа 2020, 18:43
4
Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы
#Этери Тутберидзе
31 июля 2020, 23:15
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, хотя ей ставили две программы. Что известно о ситуации
6
#Алена Косторная
31 июля 2020, 18:20
6
Как Косторная уходила от Тутберидзе. Рассказывает хореограф, который ставил ей программы
2
#Алена Косторная
31 июля 2020, 20:10
2
Куда пропала Турсынбаева – фигуристка, которая год назад первой из взрослых прыгнула четверной
#Элизабет Турсынбаева
13 мая 2020, 18:20
Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
#Евгений Плющенко
06 мая 2020, 19:50
Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке
#Александра Трусова
06 мая 2020, 18:30
Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
1
#Евгений Плющенко
06 мая 2020, 16:30
1