Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно

Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Так на это отреагировала в инстаграме сама Тутберидзе: «Без громких обещаний. Просто работаем». И выложила хэштег #такбывает. Медведева уже рассказала, что лично между ними сейчас все нормально. 16 сентября она провела первую с 2018 года тренировку у Тутберидзе.

Такое возвращение происходит на фоне ухода Трусовой и Косторной из группы Тутберидзе к Плющенко. Это только главные переходы и только в женской фигурке. В одно межсезонье в самом популярном виде фигурного катания случились три крупных трансфера. В ближайшее время такой показатель точно никто не перекроет.

Каждый переход в женской фигурке – эмоциональная встряска для целого вида спорта. Мы рассказывали об отказе Загитовой от контрольных прокатов, после которого ее фанаты запустили в твиттере флешмоб поддержки. С трансферами все еще глобальнее: включаются вообще все и начинается мини-война за вымышленную правду.