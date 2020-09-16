Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Так на это отреагировала в инстаграме сама Тутберидзе: «Без громких обещаний. Просто работаем». И выложила хэштег #такбывает. Медведева уже рассказала, что лично между ними сейчас все нормально. 16 сентября она провела первую с 2018 года тренировку у Тутберидзе.
Такое возвращение происходит на фоне ухода Трусовой и Косторной из группы Тутберидзе к Плющенко. Это только главные переходы и только в женской фигурке. В одно межсезонье в самом популярном виде фигурного катания случились три крупных трансфера. В ближайшее время такой показатель точно никто не перекроет.
Каждый переход в женской фигурке – эмоциональная встряска для целого вида спорта. Мы рассказывали об отказе Загитовой от контрольных прокатов, после которого ее фанаты запустили в твиттере флешмоб поддержки. С трансферами все еще глобальнее: включаются вообще все и начинается мини-война за вымышленную правду.
Слезы, тайны и сенсации – окружение каждого перехода топ-фигуристки
Так сама Евгения Медведева рассказывала об уходе от Тутберидзе в 2018-м: «Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все».
Этери Тутберидзе позже выкладывала пост-объяснение по всем уходам: «Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата».
Когда Медведева уходила от Тутберидзе, то столкнулась с бесконечной критикой от фанатов и журналистов. Лучше остальных все описывала Татьяна Тарасова: «Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают».
Подобное этой весной произошло и с Аленой Косторной. Ее осуждали так сильно, что сейчас Косторная закрывает комментарии к каждому новому посту в инстаграме. В ее случае с оценкой ситуации подключились Алена Леонова, Ирина Слуцкая и даже телеведущий Дмитрий Киселев. Так сильно всех волновал обычный переход.
Примеры доказывают: смена тренера в фигурке – вынужденная и правильная мера
Возвращение Медведевой к Тутберидзе идеально вписывается в привычную концепцию перемен. Сейчас снова будут две стороны, сторонняя оценка ситуации, критика и похвала в соцсетях. Только переход Медведевой объясним объективными причинами (подробно – тут). Как объяснимы и другие трансферы в фигурном катании-2020.
Александра Трусова. Была третьей из трех взрослых топ-фигуристок в группе Этери Тутберидзе в прошлом сезоне (не берем Загитову). Прыгала много четверных, но спорила с Тутберидзе по их количеству и не могла чисто откатать программу. Ушла тренироваться к Плющенко – бывшему лучшему фигуристу мира. Как раз за чистой программой. Пока не получается, но сама всем довольна.
Алена Косторная. Достигла главных результатов в карьере в группе Этери Тутберидзе. Ушла из-за недовольства короткой программой и необходимостью делить лед с 10-летними девочками. Ссылалась на жесткость Тутберидзе. Сейчас объясняет, что на тренировках у Плющенко более спокойная атмосфера, никто не кричит и не ругается. Тоже всем довольна.
Михаил Коляда. В мужском катании тоже есть пример положительного трансфера в это межсезонье. Михаил Коляда теперь тренируется у Алексея Мишина. Результат виден уже на контрольных прокатах. Коляда уходил к Мишину за стабильными прыжками – с первого настоящего проката он их показал. И тоже всем доволен.
Это главные трансферы межсезонья-2020, но в фигурке есть и менее заметные переходы. Некоторые спортсмены несколько раз меняют тренеров только за время подготовки к карьере на взрослом уровне. Потом может работать и схема Медведевой: Тутберидзе – Орсер – Тутберидзе. Не для скандала, а потому что так лучше для результата.
К Тутберидзе обычно никто не возвращается, хотя у Щербаковой получилось
В случае с Тутберидзе есть пример-исключение Анны Щербаковой. Это сейчас она постоянно выигрывает чемпионат России, попадает в призы на Европе и остается до конца верной Тутберидзе. Когда Щербакова только училась прыжкам и пришла в группу Тутберидзе, у нее совсем не получались тройные прыжки. Тогда сама Тутберидзе попросила Щербакову уйти от нее.
Об этом рассказывал бывший хореограф из группы Тутберидзе Виктор Адоньев: «До ухода от Тутберидзе Анна прыгала двойные и двойной аксель, но были серьезные ошибки, и никто не хотел этим заниматься. У тренеров тогда было с кем работать, и тратить время на Аню не было смысла». Когда Щербакова все выучила, Тутберидзе полноценно ее вернула.
В этом материале мы объясняли, почему от Тутберидзе теперь уходят уже состоявшиеся фигуристки. Никто не возвращался, но некоторые просились. Это еще в 2017-м говорила сама Тутберидзе. Здесь же важно, что в обратном переходе Медведевой сыграла роль руководства школы «Самбо-70». Так сказал и директор Ренат Лайшев: «Мы возвращаем ее в нашу школу».
Переход Медведевой тоже подтверждает, что в фигурке все быстро забывается. Обиды, игнор, вложенные средства и даже слова о странностях ухода – все это уходит на второй план, когда у двух сторон банально совпадают цели. Сейчас такое возвращение выгодно «Самбо-70» и Тутберидзе (престиж), а заодно и самой Медведевой (новый и главный шанс).
Как сильно мотает армянку. Туда-сюда, с континента на континент.