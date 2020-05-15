Александра Трусова
фигурное катание
Этери Тутберидзе
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#Александра Трусова #фигурное катание #Этери Тутберидзе

Трусова попрощалась с Тутберидзе через инстаграм

15 мая 2020, 00:57

Фигуристка Александра Трусова выложила прощальное письмо в инстаграме. 

Там она объяснила переход к Плющенко: «Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил».

И поблагодарила Тутберидзе: «Благодарю Ольгу Михайловну Шевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть».

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