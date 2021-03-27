Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Александра Трусова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Сколько Трусова заработала за третье место на чемпионате мира по фигурному катанию

3 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Александра Трусова выиграла бронзовую медаль в женских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию.

ISU пишет, что призовые за третье место на ЧМ составляют 33 тысячи долларов. Это в два раза меньше гонорара за победу на ЧМ.

Трусова брала бронзу на всех крупных международных турнирах, где участвовала во взрослой карьере. Еще у нее есть серебро и две бронзы с чемпионатов России.

ЧМ-2021 проходит в шведском Стокгольме. В одиночных соревнованиях призовые получают шесть спортсменов.

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