Сколько Туктамышева заработала за второе место на чемпионате мира по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева заняла второе место в женских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию.

ISU пишет, что гонорар за серебро у фигуристок-одиночниц составляет 47 тысяч долларов. Столько Туктамышева получила за вторую в карьере медаль чемпионатов мира.

В 2015 году Туктамышева брала золото на чемпионате мира. Тогда турнир проходил в Шанхае. Елизавете Туктамышевой 24 года.

В интервью Александру Головину она рассказывала, что за гонорар от победы на ЧМ можно купить квартиру: «Но это не такие деньги, которые могут позволить купить, например, загородный дом».

Во время того разговора Туктамышева объясняла, что за победу на чемпионате Европы фигурист получает около 20 тысяч долларов, за ЧМ – около 50 тысяч.

ЧМ-2021 проводится в шведском Стокгольме. В женских соревнованиях фигуристки из России впервые в истории взяли все медали на одном чемпионате мира.

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