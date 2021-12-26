Юдзуру Ханю
Ханю сделал попытку исполнения четверного акселя на чемпионате Японии. Элемент понижен до тройного из-за недокрута
час назад
Четверной аксель – это прыжок, в котором нужно выполнить 4,5 оборота в воздухе. Никто не исполнял его на соревнованиях. Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла.
Японский фигурист Юдзуру Ханю заявил четверной аксель в произвольную программу на чемпионате Японии. Он исполнил прыжок, но ошибся на приземлении.
Ханю получил за элемент 4,11 балла.
- Позже судьи засчитали недокрут и понизили элемент до тройного акселя.
- У Ханю получался этот прыжок на тренировке. Это его первая попытка исполнения в соревновательных условиях.
- Ханю стал победителем чемпионата Японии по фигурному катанию. В тройку вошли Уно и Кагияма.
Реакция фигуриста Нама Нгуена на попытку исполнения четверного акселя от Ханю:
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