Юдзуру Ханю
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#Юдзуру Ханю

Ханю сделал попытку исполнения четверного акселя на чемпионате Японии. Элемент понижен до тройного из-за недокрута

час назад

Юдзуру Ханю

AFLO/Global Look Press

Четверной аксель – это прыжок, в котором нужно выполнить 4,5 оборота в воздухе. Никто не исполнял его на соревнованиях. Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла.

Японский фигурист Юдзуру Ханю заявил четверной аксель в произвольную программу на чемпионате Японии. Он исполнил прыжок, но ошибся на приземлении.

Ханю получил за элемент 4,11 балла.

  • Позже судьи засчитали недокрут и понизили элемент до тройного акселя.
  • У Ханю получался этот прыжок на тренировке. Это его первая попытка исполнения в соревновательных условиях.
  • Ханю стал победителем чемпионата Японии по фигурному катанию. В тройку вошли Уно и Кагияма.

Реакция фигуриста Нама Нгуена на попытку исполнения четверного акселя от Ханю:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Онлайн-протокол на сайте Федерации фигурного катания Японии
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