Прогноз на короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля. В этот день пройдут соревнования у мужчин. Они покажут короткую программу.
Все начнется в 12:20 по московскому времени. Перед этим состоится церемония открытия, сразу за ней – еще два вида. И только потом будут мужские соревнования.
Котировки букмекеров на победу в короткой программе:
- Нэтан Чен – 1,45
- Юдзуру Ханю – 3,00
- Михаил Коляда – 15,00
- Шома Уно – 15,00
Мужские соревнования были единственными на ЧМ-2021, где Россия осталась без медалей. Михаил Коляда занял там пятое место.
В командном чемпионате мира не участвует Юма Кагияма, который занял второе место на ЧМ-2021. В мужской турнир каждая сборная заявляет по два участника.
В этом сезоне командный чемпионат мира впервые принимает Осака. Турнир всегда проходит в Японии. Россия его никогда не выигрывала.