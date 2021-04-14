Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Михаил Коляда
Юдзуру Ханю
Нэтан Чен
Шома Уно
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Михаил Коляда #Юдзуру Ханю #Нэтан Чен #Шома Уно

Прогноз на короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

вчера, 23:41

Нэтан Чен – победитель ЧМ-2021.

AFLO/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля. В этот день пройдут соревнования у мужчин. Они покажут короткую программу.

Все начнется в 12:20 по московскому времени. Перед этим состоится церемония открытия, сразу за ней – еще два вида. И только потом будут мужские соревнования.

Котировки букмекеров на победу в короткой программе:

Мужские соревнования были единственными на ЧМ-2021, где Россия осталась без медалей. Михаил Коляда занял там пятое место.

В командном чемпионате мира не участвует Юма Кагияма, который занял второе место на ЧМ-2021. В мужской турнир каждая сборная заявляет по два участника.

В этом сезоне командный чемпионат мира впервые принимает Осака. Турнир всегда проходит в Японии. Россия его никогда не выигрывала.

Где смотреть короткую программу у мужчин

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