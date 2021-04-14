Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание

Во сколько начнется короткая программа у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

вчера, 23:23

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Короткая программа у мужчин пройдет уже в первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Время старта: 15 апреля в 12:20 по Москве.

Михаил Коляда и Евгений Семененко выступят на турнире в составе сборной России. Каждая команда заявляет по два участника в мужские соревнования.

Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. Там участвуют шесть сборных, которые разделят призовой фонд в миллион долларов.

Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира, но сейчас имеет хорошие шансы. Пять из шести медалистов ЧМ-2021 заявлены в состав сборной на этот турнир.

Где смотреть короткую программу у мужчин

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