Во сколько начнется короткая программа у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

Короткая программа у мужчин пройдет уже в первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Время старта: 15 апреля в 12:20 по Москве.

Михаил Коляда и Евгений Семененко выступят на турнире в составе сборной России. Каждая команда заявляет по два участника в мужские соревнования.

Командный чемпионат мира – коммерческий турнир. Там участвуют шесть сборных, которые разделят призовой фонд в миллион долларов.

Россия никогда не побеждала на командном чемпионате мира, но сейчас имеет хорошие шансы. Пять из шести медалистов ЧМ-2021 заявлены в состав сборной на этот турнир.

Где смотреть короткую программу у мужчин