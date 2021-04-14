Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Михаил Коляда
Евгений Семененко
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Михаил Коляда #Евгений Семененко
Где смотреть короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
вчера, 23:20
Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля 2021 года. Короткая программа у мужчин – третий вид программы в первый день соревнований.
Она начнется в 12:20 по московскому времени. В 12:15 стартует прямая трансляция на Первом канале, но там будут и выступления из других видов.
Первый канал покажет короткую программу у мужчин на официальном сайте. Eurosport тоже проведет прямую трансляцию.
Михаил Коляда и Евгений Семененко представляют Россию на этом турнире. Они же ездили на обычный ЧМ-2021. Там Коляда занял пятое место.
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