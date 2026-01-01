Юдзуру Ханю

Дата рождения
7 декабря 1994
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион
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Самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной аксель. Никто не прыгал его чисто, но один японец только ради мечты об этом продолжает карьеру
#Юдзуру Ханю