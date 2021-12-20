Гулякова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Год назад она опережала Трусову на Гран-при

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Из-за травм турнир пропускают Дарья Усачева и Алена Косторная. Полный состав участников – здесь.

Анастасия Гулякова попала в окончательный состав, но снялась с соревнований. Ее заменит Арина Онищенко. Информации о причинах снятия нет [UPD: тренер Алексей Мишин сказал, что Гулякова травмировала голеностоп на правой ноге].

В 2020 году Гулякова заняла третье место на Гран-при России, где впервые выступала на взрослом уровне.

После короткой программы она шла четвертой, но вошла в тройку и опередила Александру Трусову, которая четыре раза упала.

Гуляковой 19 лет. В сезоне-2021/22 она заняла второе место на турнире Ice Star.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию