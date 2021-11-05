Гран-при Италии
Анна Щербакова
Майя Хромых
Луна Хендрикс
🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову
05 ноября, 19:04
На Гран-при Италии завершилась короткая программа у женщин в одиночном разряде.
- 🇧🇪 Луна Хендрикс — 73,52
- 🇷🇺 Майя Хромых — 72,74
- 🇷🇺 Анна Щербакова — 71,73
Еще одна фигуристка из России Софья Самодурова стала девятой.
Россия не выиграла короткую программу впервые с 2019 года. Тогда 🇯🇵 Рики Кихира обошла россиян на этапе в Канаде. Александра Трусова стала третьей, но впоследствии выиграла этап по сумме короткой и произвольной программы.
6 ноября пройдут произвольные программы. По их итогам определится победительница этапа.
- Анне Щербаковой 17 лет. Она чемпионка мира (2021), серебряный призер чемпионата Европы (2020), и серебряный призер финала Гран-при (2019).
- Майе Хромых 15 лет. Она серебряный призер финала Кубка России (2021).
- Луне Хендрикс 21 год. Она трехкратная чемпионка Бельгии, ее лучшим результатом на ЧМ и чемпионате Европы было пятое место.
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