Гран-при Италии
Анна Щербакова
Майя Хромых
Луна Хендрикс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Гран-при Италии #Анна Щербакова #Майя Хромых #Луна Хендрикс

🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову

05 ноября, 19:04

На Гран-при Италии завершилась короткая программа у женщин в одиночном разряде.

  1. 🇧🇪 Луна Хендрикс — 73,52
  2. 🇷🇺 Майя Хромых — 72,74
  3. 🇷🇺 Анна Щербакова — 71,73

Еще одна фигуристка из России Софья Самодурова стала девятой.

Россия не выиграла короткую программу впервые с 2019 года. Тогда 🇯🇵 Рики Кихира обошла россиян на этапе в Канаде. Александра Трусова стала третьей, но впоследствии выиграла этап по сумме короткой и произвольной программы.

6 ноября пройдут произвольные программы. По их итогам определится победительница этапа.

  • Анне Щербаковой 17 лет. Она чемпионка мира (2021), серебряный призер чемпионата Европы (2020), и серебряный призер финала Гран-при (2019).
  • Майе Хромых 15 лет. Она серебряный призер финала Кубка России (2021).
  • Луне Хендрикс 21 год. Она трехкратная чемпионка Бельгии, ее лучшим результатом на ЧМ и чемпионате Европы было пятое место.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
Впервые Россия получила три олимпийские квоты в каждом виде фигурного катания. Даже в самом проблемном
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Гран-при Италии
#Анна Щербакова
#Майя Хромых
#Луна Хендрикс