🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову

На Гран-при Италии завершилась короткая программа у женщин в одиночном разряде.

Еще одна фигуристка из России Софья Самодурова стала девятой.

Россия не выиграла короткую программу впервые с 2019 года. Тогда 🇯🇵 Рики Кихира обошла россиян на этапе в Канаде. Александра Трусова стала третьей, но впоследствии выиграла этап по сумме короткой и произвольной программы.

6 ноября пройдут произвольные программы. По их итогам определится победительница этапа.