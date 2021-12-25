Чемпионат России по фигурному катанию
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
🥇 Мишина и Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию среди пар
44 минуты назад
25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию пары показали произвольные программы. Подиум по итогам короткой и произвольной программ:
1. Мишина/Галлямов – 243,74
2. Бойкова/Козловский – 239,87
3. Тарасова/Морозов – 228,20
Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России. В сезоне-2020/21 они выиграли чемпионат мира.
В прошлом сезоне чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они восьмой раз подряд попали в тройку.
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