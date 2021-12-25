Чемпионат России по фигурному катанию
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Анастасия Мишина #Александр Галлямов

🥇 Мишина и Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию среди пар

44 минуты назад

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию пары показали произвольные программы. Подиум по итогам короткой и произвольной программ:

1. Мишина/Галлямов – 243,74

2. Бойкова/Козловский – 239,87

3. Тарасова/Морозов – 228,20

Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России. В сезоне-2020/21 они выиграли чемпионат мира.

В прошлом сезоне чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они восьмой раз подряд попали в тройку.

Другие чемпионы:

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Источник:
Гол
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