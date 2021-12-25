Тарасова и Морозов восьмой раз подряд попали в тройку на чемпионате России по фигурному катанию

25 декабря пары показали произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 228,20 балла и заняли третье место. После короткой программы они шли третьими (78,68).

Тарасова и Морозов восьмой сезон подряд попадают на подиум:

Сезон-2014/15 . 🥈 Второе место

. 🥈 Второе место Сезон-2015/16 . 🥉 Третье место

. 🥉 Третье место Сезон-2016/17 . 🥈 Второе место

. 🥈 Второе место Сезон-2017/18 . 🥇 Первое место

. 🥇 Первое место Сезон-2018/19 . 🥇 Первое место

. 🥇 Первое место Сезон-2019/20 . 🥈 Второе место

. 🥈 Второе место Сезон-2020/21 . 🥇 Первое место

. 🥇 Первое место Сезон-2021/22. 🥉 Третье место

Мишина и Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию среди пар