Чемпионат России по фигурному катанию
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Тарасова и Морозов восьмой раз подряд попали в тройку на чемпионате России по фигурному катанию
43 минуты назад
25 декабря пары показали произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 228,20 балла и заняли третье место. После короткой программы они шли третьими (78,68).
Тарасова и Морозов восьмой сезон подряд попадают на подиум:
- Сезон-2014/15. 🥈 Второе место
- Сезон-2015/16. 🥉 Третье место
- Сезон-2016/17. 🥈 Второе место
- Сезон-2017/18. 🥇 Первое место
- Сезон-2018/19. 🥇 Первое место
- Сезон-2019/20. 🥈 Второе место
- Сезон-2020/21. 🥇 Первое место
- Сезон-2021/22. 🥉 Третье место
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