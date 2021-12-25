Чемпионат России по фигурному катанию
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Евгения Тарасова #Владимир Морозов

Тарасова и Морозов восьмой раз подряд попали в тройку на чемпионате России по фигурному катанию

43 минуты назад

25 декабря пары показали произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 228,20 балла и заняли третье место. После короткой программы они шли третьими (78,68).

Тарасова и Морозов восьмой сезон подряд попадают на подиум:

  • Сезон-2014/15. 🥈 Второе место
  • Сезон-2015/16. 🥉 Третье место
  • Сезон-2016/17. 🥈 Второе место
  • Сезон-2017/18. 🥇 Первое место
  • Сезон-2018/19. 🥇 Первое место
  • Сезон-2019/20. 🥈 Второе место
  • Сезон-2020/21. 🥇 Первое место
  • Сезон-2021/22. 🥉 Третье место

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Источник:
Гол
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#Владимир Морозов