Чемпионат России по фигурному катанию

Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Валиева набрала за произвольную программу больше баллов, чем получил Кондратюк. Это победитель ЧР-2022 у мужчин
#Камила Валиева
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
26 декабря ФФККР объявит состав на чемпионат Европы по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала
#Камила Валиева
1
Фигурное катание
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан
#Камила Валиева
Фигурное катание
Щербакова впервые в карьере не выиграла чемпионат России по фигурному катанию. До этого были три победы подряд
#Анна Щербакова
Фигурное катание
🥇 Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Это ее первая победа
#Камила Валиева
Фигурное катание
Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории
#Аделия Петросян
Фигурное катание
Тарасова и Морозов восьмой раз подряд попали в тройку на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇 Мишина и Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию среди пар
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Протест на результат Муравьевой подал «Хрустальный». Рудковская назвала это информацией из ФФККР
#Софья Муравьева
Фигурное катание
«С такой травмой можно было кататься». Тутберидзе прокомментировала пропуск чемпионата России Косторной
#Алена Косторная
Фигурное катание
Во сколько начало произвольной программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало произвольной программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у пар: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇 Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Победитель прошлого года Коляда стал вторым
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию. Они лидировали после ритм-танца
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольный танец: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов победили в короткой программе среди пар на чемпионате России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало произвольной программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выйдут на лед последними в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выступят последними в ритм-танце на ЧР-2022 по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Самарин откроет короткую программу у мужчин на ЧР-2022 по фигурному катанию. Коляда выступит 15-м
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 23-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в танцах, 23-24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 23-24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге впервые за четыре года
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Гулякова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Год назад она опережала Трусову на Гран-при
#Анастасия Гулякова
Фигурное катание
Трусова не выступала с 25 октября, когда выиграла Гран-при США. Она заявлена на чемпионат России
#Александра Трусова
Фигурное катание
Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она впервые участвует на турнире в Санкт-Петербурге
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Где смотреть ритм-танец в танцах на льду: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у пар: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Даты чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, 23-26 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
#Алена Косторная
Фигурное катание
Константинова заняла 16-е место на ЧР по фигурному катанию. Это худший результат в ее карьере
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Валиева стала второй на первом для себя взрослом чемпионате России
#Камила Валиева
Фигурное катание
Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Коляда выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию. Дебютант Кондратюк – третий
#фигурное катание
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию