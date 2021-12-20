Александра Трусова
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Александра Трусова #Чемпионат России по фигурному катанию

Трусова не выступала с 25 октября, когда выиграла Гран-при США. Она заявлена на чемпионат России

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге. Александра Трусова попала в заявку на турнир.

В октябре Трусова победила на Гран-при США. Там она выступала с травмой ноги. Позже Трусова снялась с Гран-при Японии. Больше она нигде не участвовала.

В начале декабря Трусова рассказывала, что приступила к тренировкам и занимается восстановлением. Назвала цель: «Конечно, хорошо подготовиться к чемпионату России».

Трусовой 17 лет. Она занимается в группе Этери Тутберидзе. На сентябрьских контрольных прокатах Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Источник:
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