Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

Александра Трусова участвовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. В произвольной программе она исполнила пять четверных прыжков.

Еще никто в истории женского фигурного катания не делал чисто пять четверных прыжков за одну программу. У Трусовой это получилось на контрольных прокатах.

Считаем:

Четверной флип

Четверной сальхов

Четверной тулуп

Четверной лутц (в каскаде)

Четверной лутц

Новая произвольная программа Трусовой поставлена под музыку из фильма «Круэлла». На контрольных прокатах сборной России не выставляются оценки за программы.

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон