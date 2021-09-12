Александра Трусова
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#Александра Трусова

Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

5 часов назад

скриншот с трансляции на ютуб-канале Первого канала

Александра Трусова участвовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. В произвольной программе она исполнила пять четверных прыжков.

Еще никто в истории женского фигурного катания не делал чисто пять четверных прыжков за одну программу. У Трусовой это получилось на контрольных прокатах. 

Считаем:

  • Четверной флип
  • Четверной сальхов
  • Четверной тулуп
  • Четверной лутц (в каскаде)
  • Четверной лутц

Новая произвольная программа Трусовой поставлена под музыку из фильма «Круэлла». На контрольных прокатах сборной России не выставляются оценки за программы.

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

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Источник:
Гол.ру
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