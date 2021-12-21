Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге впервые за четыре года

16 минут назад

В Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут 23-25 декабря. 26 декабря будут показательные выступления.

До этого Санкт-Петербург принимал турнир в сезоне-2017/18. Тогда тройку призеров составили Алина Загитова, Мария Сотскова и Алена Косторная. В тот момент Косторная еще выступала на юниорском уровне.

Потом чемпионат России по фигурному катанию проходил в Саранске, Красноярске и Челябинске. Все призеры чемпионата России в Челябинске приедут на турнир в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России– отборочное соревнование для фигуристов перед международными турнирами. В 2022 году пройдут чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада-2022.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Источник:
Гол
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