Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге впервые за четыре года

В Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут 23-25 декабря. 26 декабря будут показательные выступления.

До этого Санкт-Петербург принимал турнир в сезоне-2017/18. Тогда тройку призеров составили Алина Загитова, Мария Сотскова и Алена Косторная. В тот момент Косторная еще выступала на юниорском уровне.

Потом чемпионат России по фигурному катанию проходил в Саранске, Красноярске и Челябинске. Все призеры чемпионата России в Челябинске приедут на турнир в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России– отборочное соревнование для фигуристов перед международными турнирами. В 2022 году пройдут чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада-2022.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию