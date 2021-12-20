Анна Щербакова
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Анна Щербакова #Чемпионат России по фигурному катанию

Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она впервые участвует на турнире в Санкт-Петербурге

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова выиграла три подряд чемпионата России по фигурному катанию. Она остается действующей чемпионкой России и побеждает на турнирах с сезона-2018/19.

Победные соревнования Щербаковой проходили в Саранске, Красноярске и Челябинске. Сейчас чемпионат России по фигурному катанию принимает Санкт-Петербург.

В сезоне-2017/18 турнир уже был в Санкт-Петербурге, но Щербакова в нем не участвовала. Ей 17 лет. Щербакова имеет золотую медаль ЧМ-2021 и серебро ЧЕ-2020.

Чемпионат России – один из этапов отбора фигуристов на Олимпиаду-2022.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Источник:
Гол
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