Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она впервые участвует на турнире в Санкт-Петербурге

Анна Щербакова выиграла три подряд чемпионата России по фигурному катанию. Она остается действующей чемпионкой России и побеждает на турнирах с сезона-2018/19.

Победные соревнования Щербаковой проходили в Саранске, Красноярске и Челябинске. Сейчас чемпионат России по фигурному катанию принимает Санкт-Петербург.

В сезоне-2017/18 турнир уже был в Санкт-Петербурге, но Щербакова в нем не участвовала. Ей 17 лет. Щербакова имеет золотую медаль ЧМ-2021 и серебро ЧЕ-2020.

Чемпионат России – один из этапов отбора фигуристов на Олимпиаду-2022.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию