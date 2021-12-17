Чемпионат России по фигурному катанию
Где смотреть короткую программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря
4 часа назад
Чемпионат России по фигурному катанию состоится в период с 21 по 26 декабря – это даты с официального сайта ФФККР. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».
Соревнования начнутся 23 декабря. Короткая программа у мужчин откроет чемпионат 23 декабря в 13:15 по московскому времени.
Ее покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
- На сайте канала весь чемпионат России по фигурному катанию будет транслироваться в полном объеме.
- В телеэфире Первый канал покажет короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.
- Победителем прошлого чемпионата России у мужчин стал Михаил Коляда. Макар Игнатов и Марк Кондратюк вошли в тройку призеров.
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
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