фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин
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#фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Александра Бойкова #Владимир Морозов #Дарья Павлюченко #Денис Ходыкин #Дмитрий Козловский #Евгения Тарасова

Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

Такой получилась тройка лидеров на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании пар:

  1. Евгения ТарасоваВладимир Морозов – 80,65
  2. Александра БойковаДмитрий Козловский – 77,48
  3. Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин – 77,01

Бойкова и Козловский – действующие чемпионы Европы. Ближайший турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.

Короткую программу у мужчин выиграл Михаил Коляда. В ритм-танце лучшими были Степанова и Букин.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. Пары покажут произвольную программу 26 декабря.

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