фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин
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Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России
2 часа назад
Такой получилась тройка лидеров на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании пар:
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,65
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,48
- Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 77,01
Бойкова и Козловский – действующие чемпионы Европы. Ближайший турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.
Короткую программу у мужчин выиграл Михаил Коляда. В ритм-танце лучшими были Степанова и Букин.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. Пары покажут произвольную программу 26 декабря.
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