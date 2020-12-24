Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России

Такой получилась тройка лидеров на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании пар:

Бойкова и Козловский – действующие чемпионы Европы. Ближайший турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.

Короткую программу у мужчин выиграл Михаил Коляда. В ритм-танце лучшими были Степанова и Букин.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. Пары покажут произвольную программу 26 декабря.